20 libri di viaggio pieni di meraviglia per bambini e ragazzi

In Giappone si presta molta attenzione al lato bambino negli adulti; il tema della meraviglia pervade ogni situazione; l'immaginazione viene allenata nel bambino come strumento di consolazione e, cosa più importante di tutte, viene insegnato che le cose che non sono visibili sono quelle importanti. Sono queste alcune delle straordinarie cose che si possono imparare leggendo il nuovo libro di fiabe della scrittrice Laura Imai Messina, Goro Goro (Salani Editore). Italiana, mamma di due bambini, Laura vive in Giappone, Paese che la strega ogni giorno con le sue meravigliose fascinazioni.

