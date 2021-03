Xbox Series X/S: Microsoft starebbe preparando 'grandi annunci' ogni mese (Di venerdì 12 marzo 2021) Ora che Bethesda è entrata ufficialmente a far parte di Microsoft, il portfolio di giochi first party continua ad estendersi: ciò significa che i fan stanno aspettando annunci sui nuovi giochi che arriveranno in futuro. Microsoft ha recentemente annunciato di avere in programma un evento quest'estate con novità che riguardano Bethesda, ma secondo alcune voci di corridoio non sarebbe il solo. Sappiamo che secondo un report presentato da Jez Corden di Windows Central, Microsoft potrebbe pianificare un evento per la fine di marzo - il 26 marzo, per essere precisi - che "potrebbe essere un evento orientato alla tecnologia e alla piattaforma con alcuni annunci di giochi più piccoli". Tuttavia, sembra che anche i prossimi mesi saranno costellati da numerosi annunci ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Ora che Bethesda è entrata ufficialmente a far parte di, il portfolio di giochi first party continua ad estendersi: ciò significa che i fan stanno aspettandosui nuovi giochi che arriveranno in futuro.ha recentementeato di avere in programma un evento quest'estate con novità che riguardano Bethesda, ma secondo alcune voci di corridoio non sarebbe il solo. Sappiamo che secondo un report presentato da Jez Corden di Windows Central,potrebbe pianificare un evento per la fine di marzo - il 26 marzo, per essere precisi - che "potrebbe essere un evento orientato alla tecnologia e alla piattaforma con alcunidi giochi più piccoli". Tuttavia, sembra che anche i prossimi mesi saranno costellati da numerosi...

Advertising

Outcastlive : Da oggi #CrashBandicoot4ItsAboutTime è disponibile anche per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Switch, ERGO vi becca… - Eurogamer_it : #Microsoft si prepara a fare 'grandi annunci' nei prossimi mesi? - Nicco2D : @xbox_series Su multiplayer non sono d'accordo, principalmente sono concentrati sul clickbait e hanno qualche sonar… - xbox_series : @Nicco2D ho capito a chi ti riferisci il game pass sta facendo convertire un po' di bimbiminchia pure multiplayer p… - Nicco2D : @xbox_series 'all you can eat,mordi e fuggi' detto da uno che viene pure considerato credibile. -