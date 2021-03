Violenza donne, Valente (Pd): “Accusa Pas è forma più violenta di vittimizzazione” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Una punizione abnorme, una forma di vittimizzazione importante, forse la più violenta e aggressiva nei confronti della donne, che per queste ragioni spesso si guardano bene dall’avviare un processo di denuncia e fuoriuscita dalla violenza”. Così la senatrice Pd e presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente, definisce i casi in cui alle donne che denunciano o vivono situazione di violenza vengono sottratti i figli con l’accusa di alienazione parentale intervenendo alla tavola rotonda promossa dalla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ di Roma ‘Femminicidi: la soluzione è politica’. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Una punizione abnorme, una forma di vittimizzazione importante, forse la più violenta e aggressiva nei confronti della donne, che per queste ragioni spesso si guardano bene dall’avviare un processo di denuncia e fuoriuscita dalla violenza”. Così la senatrice Pd e presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, Valeria Valente, definisce i casi in cui alle donne che denunciano o vivono situazione di violenza vengono sottratti i figli con l’accusa di alienazione parentale intervenendo alla tavola rotonda promossa dalla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ di Roma ‘Femminicidi: la soluzione è politica’.

matteosalvinimi : Solidarietà mia e di tutta la Lega a Maria Elena Boschi, come troppe donne vittima di stalking, minacce, violenza. - renatobrunetta : Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a @meb, ormai da troppo tempo bersaglio di uno stalker. Troppe donne sono… - lucianonobili : Tutta la mia vicinanza e il mio affetto a @meb perseguitata per mesi da uno stalker. Maria Elena è una donna forte… - elerad : RT @RaiperilSociale: Campagna #MaiPiùInvisibili contro la violenza sulle donne di @WeWorldOnlus per restituire visibilità e voce alle tante… - marikasantaross : RT @zaiapresidente: ???? Abbiamo dato il via ad una serie di interventi per la prevenzione e il contrasto della #violenza contro le donne. Us… -

