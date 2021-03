VIDEO F1, Sergio Perez: “In Red Bull il livello è molto alto” (Di venerdì 12 marzo 2021) Sergio Perez mostra la sua soddisfazione durante la prima giornata di test ufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain International Circuit. Il messicano sta lavorando in vista della stagione che ci apprestiamo a vivere, la prima con la formazione austriaca che lo ha scelto per rimpiazzare il thailandese Alexander Albon. Il nuovo teammate dell’olandese Max Verstappen è rimasto sorpreso della differenza della modalità di lavoro tra la Red Bull e le squadre incontrate durante la carriera. Il vincitore del GP di Sakhir 2020 è consapevole dell’occasione per il Mondiale 2021, una possibilità unica e quasi inattesa. VIDEO F1, Perez: “In Red Bull il livello è molto alto” Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)mostra la sua soddisfazione durante la prima giornata di test ufficiali del Mondiale di F1, in pista al Bahrain International Circuit. Il messicano sta lavorando in vista della stagione che ci apprestiamo a vivere, la prima con la formazione austriaca che lo ha scelto per rimpiazzare il thailandese Alexander Albon. Il nuovo teammate dell’olandese Max Verstappen è rimasto sorpreso della differenza della modalità di lavoro tra la Rede le squadre incontrate durante la carriera. Il vincitore del GP di Sakhir 2020 è consapevole dell’occasione per il Mondiale 2021, una possibilità unica e quasi inattesa.F1,: “In Redil” Foto: LaPresse

Advertising

Tg3web : È l'immagine del giorno: Sergio Mattarella che attende di essere vaccinato contro il covid seduto in una sala dello… - zazoomblog : VIDEO F1 Sergio Perez: “In Red Bull il livello è molto alto” - #VIDEO #Sergio #Perez: #livello #molto - gatasch : RT @ArturoP66023286: Vaccino, Mario Draghi si appella agli italiani: 'Fate come Mattarella, aspettate il vostro turno' - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: VIDEO - Sergio Ramos su Ibra: 'L'età non conta, Zlatan è decisivo' - ArturoP66023286 : Vaccino, Mario Draghi si appella agli italiani: 'Fate come Mattarella, aspettate il vostro turno'… -