Vidal dopo l'intervento: "Tornerò con grande entusiasmo e più forte che mai"

Nella mattinata di oggi, il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. Il cileno nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa, nel frattempo ha mandato un messaggio sui canali social personali ai suoi tifosi: "Grazie mille a tutti per il vostro supporto e le belle parole. l'intervento è stato un successo. Tornerò in campo molto presto con grande entusiasmo e più forte che mai".

