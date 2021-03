Vaccino Johnson & Johnson monodose | via libera dell' Aifa per tutti sopra 18 anni

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - TgLa7 : ????#Vaccino: #Ema autorizza il Johnson&Johnson - zazoomblog : La Francia autorizza il vaccino anticovid Johnson & Johnson - #Francia #autorizza #vaccino - ProntoPCBaveno : RT @Aifa_ufficiale: ?Autorizzato il vaccino Janssen di Johnson&Johnson per la prevenzione della malattia COVID-19. Il vaccino potrà essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

Dopo l'ok dell'Europa, la Francia tramite l'Alta Autorità per la Salute ha autorizzato il. L'Authority si raccomanda di utilizzarlo "in modo preferenziale" nelle zone in cui l'epidemia e' "particolarmente attiva". Il- ha detto in una conferenza stampa la ...Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alanti - Covid dell'aziendaper l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Ieri ilJ&J ha ottenuto l'...Via libera dell’Aifa al vaccino Johnson & Johnson in Italia, dopo l’ok formale di ieri dell’Ema. Il vaccino è stato approvato per tutte le classi di ...Dopo l’Ema arriva il via libera anche dell’Aifa all’utilizzo in Italia del vaccino Johnson & Johnson. È il quarto contro Covid-19 in Italia. Funziona con una dose singola, non ha bisogno di richiami e ...