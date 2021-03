Uomini e Donne 12 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 12 marzo 2021) Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, nuove sorprese come al solito. Nell’appuntamento di oggi, venerdì 12 marzo, il dating show di Canale 5 dovrebbe avere come protagonista il Trono Over. Nella puntata di ieri è tornata al centro dello studio Gemma, che ha discusso della sua situazione con Cataldo, il quale, nonostante il rifiuto della dama di Torino, le ha chiesto una nuova occasione per farsi conoscere meglio. oggi dovrebbe invece essere il turno di Gero, il cavaliere che più di tutti ha catturato l’attenzione del parterre femminile. Per lui continuano a scendere nuove dame, tra cui Lara. Ma nonostante questo l’uomo potrebbe prendere una clamorosa decisione. Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) Ultima puntata settimanale di, nuove sorprese come al solito. Nell’appuntamento di, venerdì 12, il dating show di Canale 5 dovrebbe avere come protagonista il. Nella puntata di ieri è tornata al centro dello studio Gemma, che ha discusso della sua situazione con Cataldo, il quale, nonostante il rifiuto della dama di Torino, le ha chiesto una nuova occasione per farsi conoscere meglio.dovrebbe invece essere il turno di Gero, il cavaliere che più di tutti ha catturato l’attenzione del parterre femminile. Per lui continuano a scendere nuove dame, tra cui Lara. Ma nonostante questo l’uomo potrebbe prendere una clamorosa decisione. Nella puntata di, secondo le, ...

