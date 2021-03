Torna l’ora legale: ecco come e quando bisogna spostare le lancette (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli ultimi anni in Europa si è parlato molto della possibilità di un abolizione del cambio d'ora. Nel 2021 gli stati europei dovranno decidere se mantenere oppure abolire il cambio d'ora. L'Italia ha deciso di non abolirlo, e quindi si continuerà a cambiare ora due volte al giorno. Altri paesi europei, come la Francia, si starebbero invece orientando verso una abolizione del cambio d'ora. In quel caso dovranno decidere, entro il 2021, quale orario stabilire sul proprio territorio scegliendo fra l'ora solare e l'ora legale. La questione dell'abolizione del cambio d'ora è sorto in Europa negli ultimi anni, dopo che la Commissione Europea - nel 2018 - ha eseguito un sondaggio fra cittadini europei chiedendo loro cosa pensassero in merito. Il sondaggio mostrò che, soprattutto nei paesi del nord Europa, non viene ritenuto utile il passaggio ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli ultimi anni in Europa si è parlato molto della possibilità di un abolizione del cambio d'ora. Nel 2021 gli stati europei dovranno decidere se mantenere oppure abolire il cambio d'ora. L'Italia ha deciso di non abolirlo, e quindi si continuerà a cambiare ora due volte al giorno. Altri paesi europei,la Francia, si starebbero invece orientando verso una abolizione del cambio d'ora. In quel caso dovranno decidere, entro il 2021, quale orario stabilire sul proprio territorio scegliendo fra l'ora solare e l'ora. La questione dell'abolizione del cambio d'ora è sorto in Europa negli ultimi anni, dopo che la Commissione Europea - nel 2018 - ha eseguito un sondaggio fra cittadini europei chiedendo loro cosa pensassero in merito. Il sondaggio mostrò che, soprattutto nei paesi del nord Europa, non viene ritenuto utile il passaggio ...

