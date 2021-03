Tirreno Adriatico 2021, tappa 3: vince Van Der Poel. Risultati e classifica (Di venerdì 12 marzo 2021) Gualdo Tadino, 12 marzo 2021 - Tra i big a segno nella Tirreno Adriatico 2021 mancava all'appello Mathieu Van Der Poel , che nella tappa 3 cancella il segno zero dalla casella delle vittorie e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Gualdo Tadino, 12 marzo- Tra i big a segno nellamancava all'appello Mathieu Van Der, che nella3 cancella il segno zero dalla casella delle vittorie e ...

