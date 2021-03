Tirreno-Adriatico 2021: sprint tra fenomeni, Mathieu van der Poel batte Wout van Aert. Terzo Davide Ballerini (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono sempre loro, due campioni eccezionali. Altra sfida tra fenomeni alla Tirreno-Adriatico 2021: nella terza tappa, con partenza da Monticiano ed arrivo a Gualdo Tadino dopo 219 chilometri a spuntarla in uno sprint ristretto è un mostruoso Mathieu van der Poel che batte il rivale Wout van Aert. Per il belga arriva la conferma della maglia azzurra di leader della classifica. Cinque corridori al comando nelle prime fasi di gara: Mark Padun (Bahrain Victorius), Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) e Niki Terpstra (Total Direct Energie). Il plotone ha preferito lasciare molto spazio: vantaggio massimo che è giunto addirittura ad 8?. Nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono sempre loro, due campioni eccezionali. Altra sfida traalla: nella terza tappa, con partenza da Monticiano ed arrivo a Gualdo Tadino dopo 219 chilometri a spuntarla in unoristretto è un mostruosovan dercheil rivalevan. Per il belga arriva la conferma della maglia azzurra di leader della classifica. Cinque corridori al comando nelle prime fasi di gara: Mark Padun (Bahrain Victorius),Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) e Niki Terpstra (Total Direct Energie). Il plotone ha preferito lasciare molto spazio: vantaggio massimo che è giunto addirittura ad 8?. Nella ...

Advertising

giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - cyclinside : Tirreno Adriatico #03: a Gualdo Tadino c'è Van Der Poel - - andrefragasso : Tirreno-Adriatico 2021, a Gualdo Tadino è la volta di Van Der Poel #TirrenoAdriatico - CycleSportMag : Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino - VerhelstBr : RT @Cyclingnewsfeed: Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino -