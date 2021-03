Teodosio Losito, l’indagine sulla presunta setta dietro la Ares si allarga: sentito Gabriel Garko, anche Barbara D’Urso potrebbe essere convocata (Di venerdì 12 marzo 2021) anche Barbara D’Urso potrebbe essere convocata a Roma per essere ascoltata dal pm Carlo Villani, che ha aperto un’indagine sulla presunta istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore tv, Teodosio Losito, trovato senza vita nella sua abitazione nel gennaio del 2019. A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui la conduttrice potrebbe essere ascoltata già in questi giorni, aggiungendosi così alla lista dei «testimoni vip» che comprende i protagonisti del Grande Fratello Vip e diversi personaggi legati alle produzioni Ares. Quando e in quali modalità la D’Urso verrà ascoltata dal pm non è ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021)a Roma perascoltata dal pm Carlo Villani, che ha aperto un’indagineistigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore tv,, trovato senza vita nella sua abitazione nel gennaio del 2019. A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui la conduttriceascoltata già in questi giorni, aggiungendosi così alla lista dei «testimoni vip» che comprende i protagonisti del Grande Fratello Vip e diversi personaggi legati alle produzioni. Quando e in quali modalità laverrà ascoltata dal pm non è ancora ...

