Spezia, Italiano: “Atalanta più cinica di noi. Dobbiamo dare un’accelerata per arrivare alla salvezza” (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita per 3-1 contro l'Atalanta: "Quella di stasera è la fotocopia della gara con la Juventus, nel primo tempo abbiamo tenuto il ritmo alto. Come accaduto in altre situazioni abbiamo preso un gol e subito dopo il secondo, se contro queste squadre non stai concentrato al 120 % perdi la gara. Stiamo iniziando a fare qualcosa che non mi piace, alterniamo tempi fatti bene ad altri giocati peggio ed è una cosa che Dobbiamo aggiustare nelle ultime gare. Devo pensare a cercare di arrivare al 23 maggio in questa posizione di classifica, non mi interessa il resto. Con il presidente scherziamo spesso durante la settimana, la classifica però non ci permette di restare sereni e Dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) L'allenatore delloVincenzoanalizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita per 3-1 contro l': "Quella di stasera è la fotocopia della gara con la Juventus, nel primo tempo abbiamo tenuto il ritmo alto. Come accaduto in altre situazioni abbiamo preso un gol e subito dopo il secondo, se contro queste squadre non stai concentrato al 120 % perdi la gara. Stiamo iniziando a fare qualcosa che non mi piace, alterniamo tempi fatti bene ad altri giocati peggio ed è una cosa cheaggiustare nelle ultime gare. Devo pensare a cercare dial 23 maggio in questa posizione di classifica, non mi interessa il resto. Con il presidente scherziamo spesso durante la settimana, la classifica però non ci permette di restare sereni e...

Advertising

ManguezalFM : Campeonato Italiano - Encerrados: Lazio 3 x 2 Crotone Atalanta 3 x 1 Spezia - Mediagol : #Video #Atalanta-#Spezia 3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. A Italiano non basta la rete di… - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Atalanta più cinica di noi. Dobbiamo dare un'accelerata per arrivare alla salvezza' -… - tuttoatalanta : Spezia, Italiano: 'Stiamo incominciando a fare qualcosa che non mi piace. Bene 45 minuti e basta'… - ilfeolismo : Intanto lo Spezia non vince una partita da quella giocata contro di noi, eppure mi avevano assicurato che tale Ita… -