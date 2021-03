Sonia Bruganelli | ex modella di fotoromanzi e moglie di Paolo Bonolis

(Di venerdì 12 marzo 2021)è nata il 20 febbraio del 1974 a Roma ed è conosciuta in tutto il mondo per essere, soprattutto, ladel conduttore e comico in coppia con Luca Laurenti,. La 47enne ha sempre avuto una passione per la moda e cerca di muovere i primi passi in questo mondo diventandodi. Decide di perseguire la laurea in Scienze della comunicazione e muove i primi passi nel mondo dello spettacolo diventando opinionista di trasmissioni Mediaset che le danno l’opportunità di essere conosciuta. Un’imprenditrice di successo, ad oggi, ha collaborato con molti brand famosi, tra cui Happiness con cui ha creato una collezione di magliette ispirata al programma del marito intitolato Avanti un altro e inoltre ha idealizzato la linea di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Da lunedì su TIMVISION arriva 'I libri di', il programma nel quale, animata da grande passione per la lettura, incontra gli autori per conoscere l'ispirazione che li ha spinti alla scrittura. Venti puntate ognuna delle quali proporrà un coinvolgente ...La bella moglie di Paolo Bonolis condivide una foto in primo piano in cui appare con un make - up magnificocondivide una foto su instagram in cui appare in un primo piano con rossetto rosso e mascara nero, lo sguardo ti cattura è bellissima. Nella didascalia scrive: 'Il rosso che cambia le ...Sonia Bruganelli è una famosa imprenditrice a capo dell'agenzia SDL ed è conosciuta per essere la moglie di Paolo Bonolis.Cosa ci fa Paolo Bonolis insieme a Tommaso Zorzi? I due si divertono insieme in un video pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli, moglie del conduttore.