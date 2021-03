(Di venerdì 12 marzo 2021) Arrivano due importanti novità per quanto riguarda il calendario diA . La prima riguarda il recupero dintus -. Originariamente in programma per il 4 ottobre e poi rinviato al 17 ...

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! ?????????????????????? verso l’obiettivo, tutti insieme! FORZA, RAGAZZI, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH… - zazoomblog : Serie A Lazio - Torino si giocherà. Juve - Napoli slitta al 7 aprile - #Serie #Lazio #Torino #giocherà. - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - skillandbet : ?? Serie A ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lazio

... il match - su richiesta di entrambi i club - è stato nuovamente posticipato dalla Lega diA, che ha fissato la partita al 7 aprile, con calcio d'inizio alle 18:45.- Torino si gioca Nel ......la partita con ladella 25/a giornata, la partita va giocata e il giudice Mastrandrea ha rimesso il caso alla Lega per fissare una datra: è questa la decisione del giudice sportivo della...La palla passa alla Lega A che deve fissare una nuova data per la gara che non si è svolta per un focolaio di variante inglese ...Lazio-Torino va rigiocata. Niente 3-0 a tavolino per i biancocelesti Nessuna sanzione, dunque, al Torino per la mancata presentazione all'Olimpico di Roma per la partita con la Lazio ...