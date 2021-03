Sanità: Pagano (Fi), 'impegno per accordo transattivo ex specializzandi' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Anche tra i banchi della maggioranza, rinnovo il mio impegno a favore dei medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 sono stati penalizzati dallo Stato. A partire dai prossimi giorni, porterò all'attenzione del ministro della Salute, Roberto Speranza, e dell'Economia, Daniele Franco, le istanze degli oltre 170mila medici danneggiati, coinvolgendo anche colleghi che seguono la vicenda da tempo, come il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri". È quanto afferma, nel corso dell'incontro organizzato da Consulcesi, il senatore Nazario Pagano (Fi) della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama e tra i fautori della prima ora della lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti negati dei medici durante il periodo di formazione. Ora tra i banchi della maggioranza di Governo, si fa garante di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Anche tra i banchi della maggioranza, rinnovo il mioa favore dei medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 sono stati penalizzati dallo Stato. A partire dai prossimi giorni, porterò all'attenzione del ministro della Salute, Roberto Speranza, e dell'Economia, Daniele Franco, le istanze degli oltre 170mila medici danneggiati, coinvolgendo anche colleghi che seguono la vicenda da tempo, come il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri". È quanto afferma, nel corso dell'incontro organizzato da Consulcesi, il senatore Nazario(Fi) della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama e tra i fautori della prima ora della lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti negati dei medici durante il periodo di formazione. Ora tra i banchi della maggioranza di Governo, si fa garante di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Pagano Disabilità e pandemia da Covid - 19, corso Sant'Anna ... l'Agenzia europea dei diritti fondamentali e l'Organizzazione mondiale della sanità. Considerata l'... Nazaro Pagano, presidente nazionale di Anmic e di Fand, Federazione delle associazioni nazionali ...

Somministrazione anticorpi monoclonali: la proposta di alcuni Sindaci salernitani Su iniziativa del dott. Stile, pediatra e Pres. Commissione Speciale Sanità del Comune di Nocera Inferiore e dei Sindaci dell'Agro Nocerino - Sarnese e della Valle ... Carmine Pagano sindaco del Comune ...

