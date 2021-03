Roma, altro stop per Smalling: era da poco rientrato da un’altro infortunio (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua in casa Roma il calvario di Smalling, costretto nuovamente a fermarsi. Il difensore non verrà convocato con il Parma La Roma si gode la netta vittoria in Europa League, con i quarti di finale ad un passo, ma continua a perdere pezzi. La settimana scorsa si è fermato Veretout, che ne avrà per almeno un mese, e contro lo Shakhtar è dovuto uscire dal campo anche Mkhitaryan, che dovrebbe rimanere fuori una decina di giorni. Questa mattina in allenamento si è fermato ancora una volta Chris Smalling. Per il difensore inglese si tratta di un vero e proprio calvario. Dal suo ritorno nella Capitale, non è mai riuscito ad essere abbastanza presente, lasciando il compito di guidare la retroguardia a Mancini e Cristante. Smalling era da poco rientrato da un ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua in casail calvario di, costretto nuovamente a fermarsi. Il difensore non verrà convocato con il Parma Lasi gode la netta vittoria in Europa League, con i quarti di finale ad un passo, ma continua a perdere pezzi. La settimana scorsa si è fermato Veretout, che ne avrà per almeno un mese, e contro lo Shakhtar è dovuto uscire dal campo anche Mkhitaryan, che dovrebbe rimanere fuori una decina di giorni. Questa mattina in allenamento si è fermato ancora una volta Chris. Per il difensore inglese si tratta di un vero e proprio calvario. Dal suo ritorno nella Capitale, non è mai riuscito ad essere abbastanza presente, lasciando il compito di guidare la retroguardia a Mancini e Cristante.era dada un ...

