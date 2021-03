Ponte Messina | Pistorio Fillea | ' è dibattito surreale | in Sicilia si viaggia a dorso di mulo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - ''Io adoro i ponti, quando vado all'estero li vado a vedere. Mi piacciono molto. Ma qui stiamo parlando della ciliegina sulla torta, ma la torta non c'è. Qui inper raggiungere alcune aree interne bisogna andare adi''. Il Segretario dellaCgil, Giovanni, spiega all'Adnkronos, di ''non essere contro ildi, ma il problema è che bisogna dialogare con chi vive il territorio. Le strade inhanno problemi enormi, penso alla Catania-, la-Siracusa e alcune aree interne non sono raggiungibili. E necessario progettare la viabilità interna e ferroviaria dellaprima di parlare del ...