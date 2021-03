«Out Of Time», compie 30 anni l'album che fece esplodere i R.E.M.. Le canzoni e la storia (Di venerdì 12 marzo 2021) Di Out Of Time hanno scritto «È un album bizzarro: ha meno Michael Stipe di qualsiasi altro album dei R.E.M.». Oggi è considerato una pietra miliare del rock, anche se Peter Buck (il chitarrista) non è del tutto d'accordo: «Quando l’abbiamo fatto ero molto orgoglioso, ma, a posteriori, mi pare un po' disomogeneo. Non direi che è stato uno dei nostri sforzi più deboli, però. La gente lo mette sempre nella lista dei classici, ma Automatic For The People è molto meglio. C’è parecchia roba buona su Out Of Time, ma, a pensarci adesso, mi sarei limitato soltanto a B-side come Photograph, Free World Baby, Fretless. Stavamo passando da un tipo di band a un'altra, quindi è una sorta di disco intermedio». C’è da dire che, indipendentemente dal giudizio obiettivo di Buck, questo “disco intermedio” ha avuto un successo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Di Out Ofhanno scritto «È unbizzarro: ha meno Michael Stipe di qualsiasi altrodei R.E.M.». Oggi è considerato una pietra miliare del rock, anche se Peter Buck (il chitarrista) non è del tutto d'accordo: «Quando l’abbiamo fatto ero molto orgoglioso, ma, a posteriori, mi pare un po' disomogeneo. Non direi che è stato uno dei nostri sforzi più deboli, però. La gente lo mette sempre nella lista dei classici, ma Automatic For The People è molto meglio. C’è parecchia roba buona su Out Of, ma, a pensarci adesso, mi sarei limitato soltanto a B-side come Photograph, Free World Baby, Fretless. Stavamo passando da un tipo di band a un'altra, quindi è una sorta di disco intermedio». C’è da dire che, indipendentemente dal giudizio obiettivo di Buck, questo “disco intermedio” ha avuto un successo ...

Advertising

SkyTG24 : R.E.M., 30 anni fa usciva Out of Time: cosa c'è da sapere sul disco di Losing My Religion - redcrayon20 : RT @RumoreMagazine: Oggi Out Of Time dei @remhq compie 30 anni. Qui la redazione di Rumore aveva scelto i brani preferiti della carriera de… - iacaxx : Troppe cose oggi ho bisogno di un time out - g_bonfiglio : @sonoclaudio con l'errore di config di prima avresti ricevuto un connection time out, quindi se vedi l'errore vuol… - Novacula_Occami : RT @RumoreMagazine: Oggi Out Of Time dei @remhq compie 30 anni. Qui la redazione di Rumore aveva scelto i brani preferiti della carriera de… -