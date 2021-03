' Ndrangheta | arrestato in Spagna Giuseppe Romeo Latitante di S Luca tra i più pericolosi

(Di venerdì 12 marzo 2021) Reggio Calabria -appartenente alla 'e inserito nell'elenco dei più, è statoa Barcellona, indagli uomini della Guardia Civil spagnola, che lo hanno localizzato grazie alle informazioni fornite dagli investigatori della Polizia italiana.è destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere e lo scorso novembre è stato condannato dal Gup di Reggio Calabria a 20 anni di reclusione.dal 2018, è stato scovato dall''Equipo operativo' della Guardia Civil spagnola grazie a un'operazione di polizia resa possibile dalla cooperazione fornita dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dallo Sco della Polizia di Stato. Nel 2018, ...

poliziadistato : Localizzato a Barcellona da #SquadraMobile Reggio Calabria e #Sco Giuseppe Romeo condannato a 20 anni di reclusione… - AnnaMar19130070 : RT @alex_orlowski: Arrestato dalla @GuardiaCivil a Barcellona Giuseppe Romeo figlio di 'centocapelli #Ndrangheta. Gestiva un traffico di 3… - Giuggio72684862 : RT @MraCnz: Giuseppe Romeo boss d'ndrangheta è stato arrestato. La #Meloni è in lacrime perchè non arriveranno più i finanziamenti https://… - Mary01809842 : RT @alex_orlowski: Arrestato dalla @GuardiaCivil a Barcellona Giuseppe Romeo figlio di 'centocapelli #Ndrangheta. Gestiva un traffico di 3… - a_antonucci1926 : RT @poliziadistato: Localizzato a Barcellona da #SquadraMobile Reggio Calabria e #Sco Giuseppe Romeo condannato a 20 anni di reclusione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta arrestato

la Repubblica

In particolare viene denunciato l'intreccio tra Texprint, i clan della ', e la figura di Zhang Yu Sang (detto Valerio),in luglio dalla DDA di Milano insieme a membri del clan ......settimana dagli agenti della Questura di Crotone nell'ambito del piano di azione Focus '. ... Un giovane di 26 anni è statodagli agenti delle volanti per resistenza, minaccia e ...REGGIO EMILIA – Doveva morire a 38 anni, il 16 aprile 1999, Giuseppe Sarcone Grande, il più vecchio dei quattro fratelli Sarcone. E invece quella sera il killer Paolo Bellini, che agiva per conto di V ...Tre arresti, 8 denunce, una persona segnalata alla prefettura perché assuntore di sostanze stupefacenti. È una parte del bilancio delle attività svolte questa settimana dagli agenti della Questura di ...