MotoGP, iniziata la vaccinazione dei piloti durante i test in Qatar (Di venerdì 12 marzo 2021) In occasione dei test ufficiali a Losail, come annunciato ieri sera dalla Dorna, è iniziata la vaccinazione dei piloti e dei componenti dei team di MotoGP. Maverick Vinales, pilota della Yamaha, ha pubblicato su Instagram la foto del certificato di vaccinazione accompagnata dalla frase "Un passo verso la fine della pandemia". Le parole della Dorna: "Questa stagione il Qatar ospiterà tutti i test pre-stagionali delle classi impegnate nel Campionato, così come i primi due Gran Premi. In questo modo, l'intera famiglia del MotoGP sarà presente in Qatar per un massimo di cinque settimane. Per garantire la salute e la sicurezza dell'intero gruppo di persone durante il loro soggiorno in Qatar ...

