Lockdown Pasqua, dal 3 al 5 aprile l’Italia in zona rossa: indiscrezioni dalla riunione in corso (Di venerdì 12 marzo 2021) Lockdown Pasqua, tutta Italia verso la zona rossa il 3, 4 e 5 aprile. Il medico Brusaferro avrebbe fatto presente a Draghi che «L’Rt è pari ad 1,16». È quanto emerge dalla riunione in corso tra presidente delle Regioni e il governo Draghi. Il decreto, che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri, andrà a sostituire l’odierno Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021. leggi anche l’articolo —> Dodici regioni a rischio zona rossa, oggi la certificazione: le regole Lockdown Pasqua: dal 3 al 5 aprile tutta Italia zona rossa Secondo quanto riportato pochi minuti fa da “Il Corriere della Sera” ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021), tutta Italia verso lail 3, 4 e 5. Il medico Brusaferro avrebbe fatto presente a Draghi che «L’Rt è pari ad 1,16». È quanto emergeintra presidente delle Regioni e il governo Draghi. Il decreto, che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri, andrà a sostituire l’odierno Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 62021. leggi anche l’articolo —> Dodici regioni a rischio, oggi la certificazione: le regole: dal 3 al 5tutta ItaliaSecondo quanto riportato pochi minuti fa da “Il Corriere della Sera” ...

Advertising

Corriere : Pasqua in lockdown: il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia in zona rossa Brusaferro: «L’Rt na... - maurizifo : RT @annidicera: Quando a #Pasqua non puoi uscire perché sei in #lockdown #zonarossa #coronavirus #vaccini - Paolo26860773 : @ASampierdarena Ha pure detto che è inutile fare un lockdown per Pasqua - AlonsoDamian : RT @repubblica: ?? Incontro governo-regioni, lockdown nazionale per Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Passaggio automatico in rosso con 250 casi su… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Lockdown di Pasqua, tutta l'Italia sarà zona rossa #pasqua #italia #lockdown #covid #iltempoquotidiano -