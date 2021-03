LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: i sei fuggitivi conservano 2’15” di vantaggio sul plotone (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 14.30 Lutsenko aumenta l’andatura tra i battistrada: perde contatto Perez. 14.27 Il plotone continua a tirare. Il vantaggio dei fuggitivi scende a 2’15”. 14.23 Anthony Perez a caccia di punti per la maglia a pois. #ParisNice 5? points de plus : Anthony Perez réalise la journée presque parfaite sur le plan comptable de son @maillotapois. Il reste un grimpeur de 3e cat. au programme de cette étape. 84km@GettySport pic.twitter.com/BykUWuwEVy — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 12, 2021 14.19 Il gruppo accelera il ritmo. A 65 km dal traguardo il vantaggio dei fuggitivi scende a 2’30”. 14.13 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 14.30 Lutsenko aumenta l’andatura tra i battistrada: perde contatto Perez. 14.27 Ilcontinua a tirare. Ildeiscende a”. 14.23 Anthony Perez a caccia di punti per la maglia a pois. #ParisNice 5? points de plus : Anthony Perez réalise la journée presque parfaite sur le plan comptable de son @maillotapois. Il reste un grimpeur de 3e cat. au programme de cette étape. 84km@GettySport pic.twitter.com/BykUWuwEVy — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 12, 2021 14.19 Il gruppo accelera il ritmo. A 65 km dal traguardo ildeiscende a 2’30”. 14.13 ...

