Lazio-Crotone, le formazioni ufficiali (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco le scelte ufficiali di Simone Inzaghi e Serse Cosmi per il match delle 15.00 che aprirà la 27a giornata di Serie A. Poco turnover per la Lazio, chiamata a continuare la rincorsa all’Europa in campionato. Di contro il Crotone, che dopo la vittoria contro il Torino vuole continuare a cullare una speranza di salvezza. Queste le formazioni ufficiali: Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Ounas, Simy Foto: stadiumguide.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco le sceltedi Simone Inzaghi e Serse Cosmi per il match delle 15.00 che aprirà la 27a giornata di Serie A. Poco turnover per la, chiamata a continuare la rincorsa all’Europa in campionato. Di contro il, che dopo la vittoria contro il Torino vuole continuare a cullare una speranza di salvezza. Queste le(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile(3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Ounas, Simy Foto: stadiumguide.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Lazio-Crotone, l'11 scelto da Inzaghi. c'è Radu, a sinistra gioca Fares. Immobile-Correa davanti - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: @SerieA, venerdì con due gare, alle 15 c’è #LazioCrotone, alle 20.45 #AtalantaSpezia, sfide con punti preziosi per Cha… - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: L'Angolo del #Fantacalcio, 27^ giornata, ecco i nostri consigli per le formazioni! Attenzione, si parte già alle 15 co… - langolodeiprono : L'Angolo del #Fantacalcio, 27^ giornata, ecco i nostri consigli per le formazioni! Attenzione, si parte già alle 15… - ElApostador16 : ????Italia - Serie A. ??Lazio - Crotone. ??12/03/21 - 15:00h. ??Lazio gana al descanso. ??Odd’s : 1,67. ??Bet365. ??Stake :… -