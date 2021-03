La coppia quasi perfetta, la recensione: la serie Netflix in cui amore e genetica si incontrano (Di venerdì 12 marzo 2021) La recensione de La coppia quasi perfetta: la serie Netflix che indaga le ripercussioni di una rivoluzionaria scoperta scientifica sulle relazioni umane. Basta il DNA per poter determinare quale sia la nostra anima gemella? Questo è l'intrigante interrogativo a cui cerca di dare risposta La coppia quasi perfetta (titolo originale The One), la nuova serie Netflix tratta dall'omonimo romanzo di John Marrs e ambientata in un mondo in cui la tecnologia ha elaborato un test del DNA che consente di identificare il proprio partner perfetto. Disponibile dal 12 marzo, la miniserie in 8 episodi è stata creata da Howard Overman, sceneggiatore britannico già dietro a show di successo come Dirk ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) Lade La: lache indaga le ripercussioni di una rivoluzionaria scoperta scientifica sulle relazioni umane. Basta il DNA per poter determinare quale sia la nostra anima gemella? Questo è l'intrigante interrogativo a cui cerca di dare risposta La(titolo originale The One), la nuovatratta dall'omonimo romanzo di John Marrs e ambientata in un mondo in cui la tecnologia ha elaborato un test del DNA che consente di identificare il proprio partner perfetto. Disponibile dal 12 marzo, la miniin 8 episodi è stata creata da Howard Overman, sceneggiatore britannico già dietro a show di successo come Dirk ...

Quale segreto inconfessabile nasconde dietro alla facciata di perfezione e successo? Per scoprirlo non vi resta che vedere La coppia quasi perfetta su Netflix.

