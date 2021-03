Iss: "Rt sale a 1.16, epidemia covid in espansione" (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - L'Rt in Italia sale a 1.16, "l'epidemia" di coronavirus "è in espansione". E' il quadro delineato dal report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute mentre il governo vara il nuovo decreto che stabilisce la zona rossa per tutto il Paese a Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Nel report, relativo al periodo 17 febbraio-2 marzo, si evidenzia che "l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range". E secondo i tecnici "un valore di Rt superiore a 1 indica che l'epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento". sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, ma anche quello dei ricoverati. "Nella settimana dall'1 al 7 marzo si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - L'Rt in Italiaa 1.16, "l'" di coronavirus "è in". E' il quadro delineato dal report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute mentre il governo vara il nuovo decreto che stabilisce la zona rossa per tutto il Paese a Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Nel report, relativo al periodo 17 febbraio-2 marzo, si evidenzia che "l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range". E secondo i tecnici "un valore di Rt superiore a 1 indica che l'è in, con il numero di casi in aumento".il tasso di occupazione in terapia intensiva, ma anche quello dei ricoverati. "Nella settimana dall'1 al 7 marzo si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Iss, Rt sale a 1,16, l'epidemia è in espansione #ANSA - TgLa7 : #Iss, Rt sale a #1,16, epidemia è in epansione. In aumento rispetto alla settimana scorsa - MediasetTgcom24 : Iss: Rt sale a 1,16, l'epidemia è in epansione #Coronavirusitalia - AvvAntonioConte : RT @momentosera: #Iss: l'epidemia accelera. #Rt sale a 1,16. Zone rosse e arancioni: i nuovi colori delle regioni da lunedì 15 marzo. 3, 4… - momentosera : #Iss: l'epidemia accelera. #Rt sale a 1,16. Zone rosse e arancioni: i nuovi colori delle regioni da lunedì 15 marzo… -