Ingaggiano mafiosi per intimorire la badante dei parenti ed ottenere l’eredità

(Di venerdì 12 marzo 2021) MODENA – Il “basso profilo” all’occorrenza subito sostituito dalla violenza, e il “consenso sociale” che la ‘ndrangheta aveva conquistato in Emilia prestandosi a “risolvere i problemi” dei cittadini. Sono i due aspetti che emergono con chiarezza dall’ultima operazione ‘Perseverance’, diretta tra Modena e Reggio Emilia dalla Dda di Bologna contro la famiglia Sarcone. Uno degli episodi registrati dagli investigatori -la Polizia di Parma e Reggio Emilia e i Carabinieri di Modena- riguarda però Salvatore Muto (classe ’85), “subentrato” ai fratelli Antonio e Luigi di recente condannati in appello nel maxi processo Aemilia. Sarebbe infatti stato lui a mettere in contatto la consorteria criminale con una coppia di cittadini modenesi incensurati e spregiudicati, intenzionati ad impossessarsi del patrimonio di due anziani parenti. E che, per questo, avevano chiesto al clan di provocare “lesioni gravissime” alla badante che se ne prendeva cura, divenuta suo malgrado un ostacolo. Il piano fu sventato dalla Squadra Mobile reggiana le cui indagini preliminari indussero i “committenti” ad abbandonarlo.