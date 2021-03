In Vaticano analisi del sangue più veloci per i poveri del Papa (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - analisi del sangue più veloci e diagnosi più ampie all'ambulatorio "Madre della Misericordia", situato sotto il colonnato di San Pietro, grazie a un nuovo strumento di biochimica VChemy-S donato dall'associazione Siloe all'Elemosineria Apostolica. Un macchinario di screening per analisi cliniche, ha spiegato a Vatican News il presidente dell'associazione Andrea Benassi, particolarmente specifico per le patologie di chi vive in strada, come quelle legate all'alimentazione e all'alcolismo. "La vera misericordia è nei fatti, non nelle parole", ha commentato il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski dopo aver benedetto il nuovo apparecchio, arrivato nell'ambulatorio nella giornata di giovedì. "È una cosa molto concreta per i nostri poveri, che quando vengono qui poi escono più sicuri per la loro ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI -delpiùe diagnosi più ampie all'ambulatorio "Madre della Misericordia", situato sotto il colonnato di San Pietro, grazie a un nuovo strumento di biochimica VChemy-S donato dall'associazione Siloe all'Elemosineria Apostolica. Un macchinario di screening percliniche, ha spiegato a Vatican News il presidente dell'associazione Andrea Benassi, particolarmente specifico per le patologie di chi vive in strada, come quelle legate all'alimentazione e all'alcolismo. "La vera misericordia è nei fatti, non nelle parole", ha commentato il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski dopo aver benedetto il nuovo apparecchio, arrivato nell'ambulatorio nella giornata di giovedì. "È una cosa molto concreta per i nostri, che quando vengono qui poi escono più sicuri per la loro ...

Vaticano: in ambulatorio senzatetto macchina analisi sangue Il macchinario è stato acquistato dall'associazione Siloe onlus insieme a una dotazione di 60 General Chemistry kit Vcs - 01 (i rotori con i reagenti necessari per effettuare le analisi).

All'ambulatorio di Piazza San Pietro il nuovo macchinario per le analisi del sangue Michele Raviart - Città del Vaticano

In Vaticano analisi del sangue più veloci per i poveri del Papa AGI - Agenzia Giornalistica Italia

