Gotti chiarisce sulla festa | “Stavo vedendo la partita con degli amici Chiedo scusa ma troppa gogna mediatica”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 12 marzo 2021) Luca, allenatore dell’Udinese, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, è tornatoe relativa multa che lo aveva messo al centro di critiche in questi giorni: “In un momento come questo dove ci sono grandi restrizioni rispetto alla vita di tutti noi con grandi sacrifici, anche una cosa normalmente innocua come una cena tra, guardando Juve-Lazio in tv, va contro una norma, nel fatto specifico quella del coprifuoco che scatta alle 22. Quindi è giusto essere sanzionati ed è anche giusto chiedereper questo. Ovviamente, lae la cattiveria espressa nei social sono un altro argomento ma questa non è una novità”. Foto: Udinese Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.