Gianni Agnelli, mito intramontabile (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 12 marzo avrebbe compiuto 100 anni. A quasi 20 anni dalla sua scomparsa, il presidente della Fiat continua a essere il magister elegantiarum. Dalla sua regale cortesia ai look da playboy, inutilmente imitati da tutti, ricordi di un uomo speciale che, nonostante ricchezze e mondanità, preferiva la minestrina al caviale. La nostalgia non è più quella d'un tempo. Così Simone Signoret intitolò la sua autobiografia, la frase più poetica per descrivere questi tempi dove tutto scivola via veloce. Tutto tranne l'epopea dell'Avvocato. A 100 anni dalla sua nascita, il 12 marzo 1921, Gianni Agnelli resta un mito intramontabile. L'uomo più elegante del mondo, il cui stile fu inutilmente copiato da schiere di parvenu e radical chic (sui comuni mortali l'orologio sul polsino faceva più macellaio che grande imprenditore).

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - chetempochefa : «Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.» - Il #12marzo di 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli.… - AnnaFado : RT @francofontana43: Il titolo di uomo del Rinascimento va di moda. Ora è Kissinger, il principale autore e ispiratore del golpe in Cile, d… - acdicerbo : RT @chetempochefa: «Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.» - Il #12marzo di 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli. #GianniA… -