Frosinone-Brescia: data, orario, tv e streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Frosinone e Brescia si preparano a sfidarsi nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie B 2020/2021. La squadra di casa si trova al decimo posto con 37 punti e la sua striscia è composta da una sconfitta con la Cremonese, un pareggio col Monza e una vittoria col Cosenza. Il Brescia si trova al tredicesimo posto con 33 punti e la sua striscia è composta da un pareggio con l'Entella e due vittorie con Cosenza e Venezia. Appuntamento da non perdere sabato 13 marzo alle ore 14. L'evento sarà trasmesso su DAZN, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

