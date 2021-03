Fabrizio Corona, sta accadendo in questi minuti nel reparto di psichiatria (Di venerdì 12 marzo 2021) Non si placano le proteste di Fabrizio Corona contro il tribunale di sorveglianza di Milano, che ha deciso di rispedirlo in carcere. Dopo il gesto di autolesionismo fatto in diretta social ieri e la colluttazione con alcuni agenti di polizia prima di essere trasportato in ospedale, proprio dal nosocomio in cui si trova ricoverato l'ex re dei paparazzi ha fatto sapere, tramite uno dei suoi legali, di aver iniziato lo sciopero della fame e della sete. Corona, che si trova attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria 2 dell'ospedale Niguarda, tramite il legale Cristina Morrone ha detto che continuerà a non mangiare né a bere fino a quando non riuscirà a parlare con la presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, la dottoressa Giovanna Di Rosa. Perché Corona deve ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021) Non si placano le proteste dicontro il tribunale di sorveglianza di Milano, che ha deciso di rispedirlo in carcere. Dopo il gesto di autolesionismo fatto in diretta social ieri e la colluttazione con alcuni agenti di polizia prima di essere trasportato in ospedale, proprio dal nosocomio in cui si trova ricoverato l'ex re dei paparazzi ha fatto sapere, tramite uno dei suoi legali, di aver iniziato lo sciopero della fame e della sete., che si trova attualmente ricoverato neldi2 dell'ospedale Niguarda, tramite il legale Cristina Morrone ha detto che continuerà a non mangiare né a bere fino a quando non riuscirà a parlare con la presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, la dottoressa Giovanna Di Rosa. Perchédeve ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fanpage : Non mangia e non beve da ore. La drastica decisione di Fabrizio Corona dall'Ospedale dove è ricoverato. - loryfas : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - messveneto : Arresto di Fabrizio Corona, Belén: “Ieri ho pianto tanto. Non è lucido, ha bisogno di aiuto”: Lui intanto resta ric… -