Ex-Ilva, evitato lo stop agli impianti. Per il Consiglio di Stato la produzione può proseguire (Di venerdì 12 marzo 2021) Sospesa la sentenza del Tar Lecce: ArcelorMittal Italia non ha l'obbligo di avviare la fermata dell'area a caldo dello Stabilimento di Taranto e degli impianti connessi. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 12 marzo 2021) Sospesa la sentenza del Tar Lecce: ArcelorMittal Italia non ha l'obbligo di avviare la fermata dell'area a caldo dello Stabilimento di Taranto e degliconnessi.

Advertising

magicaGrmente22 : Ilva, evitato stop agli impianti/ Accolto il ricorso di ArcelorMittal e commissari - Italia_Notizie : Ilva, stop evitato: c’è la sospensiva del Consiglio di Stato. Si decide a maggio - BCantonetti : RT @palmiottid: Ex-Ilva, evitato lo stop agli impianti. Per il Consiglio di Stato la produzione può proseguire @sole24ore - Dottorchini : Ex-Ilva, evitato lo stop agli impianti. Per il Consiglio di Stato la produzione può proseguire @sole24ore - UilmNazionale : RT @palmiottid: Ex-Ilva, evitato lo stop agli impianti. Per il Consiglio di Stato la produzione può proseguire @sole24ore -