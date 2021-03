E' morto Ettore Isacchini | ex assessore regionale lombardo

sgt_pepper0ni : Achille trascina per i talloni il corpo morto di Ettore intorno alle mura di Troia ma sono io intorno al Wall Maria… - ettore_raimondo : RT @leleunz77719427: Scivola fuori dal passato, non gli permettere più di interferire, perché vivevere attraverso il passato significa vive… - danieledv79 : RT @FidelibusLevino: @sannita8 @giuliano_sant @raffaellapaita @ItaliaViva @matteorenzi @meb @Ettore_Rosato @TeresaBellanova @elenabonetti I… - FidelibusLevino : @sannita8 @giuliano_sant @raffaellapaita @ItaliaViva @matteorenzi @meb @Ettore_Rosato @TeresaBellanova… - parideapologist : @unbroken_unbent morto io conosco più di un ettore ma mai conosciuto un achille o un altro paride ?? -

Ultime Notizie dalla rete : morto Ettore

Il Giorno

Brescia - Politica in lutto nel Bresciano. E'nella notteIsacchini , esponente politico di Forza Italia. Aveva 77 anni. Dal 2003 al 2018 era stato presidente dell'Aler di Brescia. Isacchini aveva vissuto una vita di politica . Da ...La politica bresciana è in lutto per la scomparsa diIsacchini, che da diverse settimane era ricoverato in ospedale ed è spirato nelle scorse ore. Aveva 77 anni.Brescia - Politica in lutto nel Bresciano. E' morto nella notte Ettore Isacchini, esponente politico di Forza Italia. Aveva 77 anni. Dal 2003 al 2018 era stato presidente dell'Aler di Brescia. Isacchi ...L'ex presidente dell'Aler, esponente di Forza Italia, è stato a lungo tra i protagonisti della politica bresciana ...