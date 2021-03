È arrivato a Biden e… per Huawei è anche peggio (Di venerdì 12 marzo 2021) Questa settimana l’amministrazione di Joe Biden ha imposto nuove restrizioni sulle licenze 5G di Huawei. Lo rivelano i media statunitensi. “Le modifiche potrebbero interrompere i contratti esistenti con Huawei concordati con licenze precedenti”, sottolinea Reuters evidenziando come, nonostante il cambio alla Casa Bianca, gli Stati Uniti stiano proseguendo sulla linea dura contro l’azienda di Shenzhen, inserita nella black list commerciale per ragioni di sicurezza nazionale. Anzi, le nuove restrizioni sono in linea con le politiche “severe” della precedente amministrazione guidata da Donald Trump, che a gennaio aveva deciso di negare 116 licenze (per un valore di 119 miliardi di dollari) approvandone soltanto quattro (per soli 20 milioni). L’ex presidente aveva scelto la linea dura sulle licenze dopo aver cercato – senza successo – di ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) Questa settimana l’amministrazione di Joeha imposto nuove restrizioni sulle licenze 5G di. Lo rivelano i media statunitensi. “Le modifiche potrebbero interrompere i contratti esistenti conconcordati con licenze precedenti”, sottolinea Reuters evidenziando come, nonostante il cambio alla Casa Bianca, gli Stati Uniti stiano proseguendo sulla linea dura contro l’azienda di Shenzhen, inserita nella black list commerciale per ragioni di sicurezza nazionale. Anzi, le nuove restrizioni sono in linea con le politiche “severe” della precedente amministrazione guidata da Donald Trump, che a gennaio aveva deciso di negare 116 licenze (per un valore di 119 miliardi di dollari) approvandone soltanto quattro (per soli 20 milioni). L’ex presidente aveva scelto la linea dura sulle licenze dopo aver cercato – senza successo – di ...

Advertising

GabrieleCarrer : RT @formichenews: È arrivato a Biden e… per Huawei è anche peggio L’amministrazione Biden ha deciso nuove restrizioni sul 5G inasprendo la… - formichenews : È arrivato a Biden e… per Huawei è anche peggio L’amministrazione Biden ha deciso nuove restrizioni sul 5G inaspre… - Wandasta1 : @Ghirardi1961 @matteosalvinimi negli USA fino a che non e arrivato biden la pensavano come te, risultato? 800000 morti - Borsapretporter : @guidop1967 Ma la gente si è chiesta come mai in USA vaccino gratis per tutti? perchè è arrivato Biden il buono o p… - paradoxMKD : Anche Biden secondo i giornalai Italiani si è munito di Bazooka. Sento un fastidio crescente verso le frasi fatte.… -