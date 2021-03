Detergente ecologico fai da te all’arancia Pulisci e profuma la tua casa a costo 0

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 marzo 2021) Chi ama le pulizie fatte con prodotti naturali è perfettamente consapevole che l’aceto è un vero portento che ci torna utile in molte situazioni. Di contro però, ha un odore davvero forte. Per quanto dopo poco evapori, non tutti riusciamo a sopportarlo. Abbiamo scovato una soluzione davvero fenomenale per ovviare a questo problema. Aromatizziamo l’aceto con le bucce d’arancia. Oltre a renderlo gradevole nel suo uso , l’olio essenziale d’arancia lo renderà anche più efficace. Se amiamo i gusti particolari possiamo usarlo tranquillamente anche in cucina! Ingredienti per l’aceto aromatizzato alle arance Bucce delle arance, Aceto bianco di vino. Non abbiamo inserito volutamente le dosi perché tutto dipende da quanto prodotto vogliamo ottenere.fai da te: Preparazione Prima di iniziare facciamo un ...