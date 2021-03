Covid | Osservatorio Sigep | anche foodservice dolce colpito ma filiera proattiva

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Labitalia) – La pandemia dache ha interessato l’intero 2020, e perdurain questa prima parte del 2021, ha pesantemente inciso sull’economia mondiale. E non potevano sfuggire i comparti della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, di cui il(quest’anno nell’edizione interamente digitaleExp dal 15 al 17 marzo) di Italian Exhibition Group è la manifestazione di riferimento. Eppure, il settore deldimostra una proattività particolare e per il 2021 punta già a riprendersi con nuove contaminazioni, affinamento di qualità e diversificazione di strategie distributive. L’lo ha confermato nei consueti rapporti di fine anno, dando la parola ai protagonisti delle ...

Roma, 11 mar. (Labitalia) - La pandemia da Covid che ha interessato l'intero 2020, e perdura anche in questa prima parte del 2021, ha pesantemente inciso sull'economia mondiale. E non potevano sfuggire i comparti della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, di cui il Sigep (quest'anno nell'edizione interamente digitale Sigep Exp dal 15 al 17 marzo) di Italian Exhibition Group è la manifestazione di riferimento. Eppure, il settore del foodservice dolce dimostra una proattività particolare e per il 2021 punta già a riprendersi con nuove contaminazioni, affinamento di qualità e diversificazione di strategie distributive. L'Osservatorio Sigep lo ha confermato nei consueti rapporti di fine anno, dando la parola ai protagonisti delle filiere.