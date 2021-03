Covid: bozza dl, ‘Regioni potranno inasprire misure se ad alto rischio varianti’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Le regioni potranno inasprire ulteriormente le misure previste per la zona rossa “nelle aree in cui la circolazione di varianti di Sars-Cov-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”. E’ quanto prevede la bozza del dl all’esame del Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Le regioniulteriormente lepreviste per la zona rossa “nelle aree in cui la circolazione di varianti di Sars-Cov-2 determinadi diffusività o induce malattia grave”. E’ quanto prevede ladel dl all’esame del Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

