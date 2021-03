Cliff Simon, l’attore di Ba’al in Stargate muore all’età di 58 anni (Di venerdì 12 marzo 2021) l’attore Cliff Simon, conosciuto come l’antagonista Ba’al in Stargate SG-1 è morto all’età di 58 anni, la conferma della famiglia è giunta poche ore fa. Cliff Simon, il celebre attore di Stargate muore all’età di 58 anni (Getty Images)l’attore sudafricano, ha collezionato delle comparse nelle seguenti serie TV: NCIS, Castle, I giorni delle nostre vite, e 24. La moglie dell’attore Colette si è dichiarata scioccata per la sua inaspettata morte. La donna ha dichiarato che suo marito Simon è deceduto a causa di un incidente mentre stava praticando Kitesurf, sulla spiaggia di Topanga in California. Nel suo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021), conosciuto come l’antagonistainSG-1 è mortodi 58, la conferma della famiglia è giunta poche ore fa., il celebre attore didi 58(Getty Images)sudafricano, ha collezionato delle comparse nelle seguenti serie TV: NCIS, Castle, I giorni delle nostre vite, e 24. La moglie delColette si è dichiarata scioccata per la sua inaspettata morte. La donna ha dichiarato che suo maritoè deceduto a causa di un incidente mentre stava praticando Kitesurf, sulla spiaggia di Topanga in California. Nel suo ...

