Cingolani: “La transizione ecologica non è negoziabile, questione di vita o morte” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il grande obbligo della transizione verso la sostenibilità non è solo preservare, l’ambiente, quella è una questione di vita o di morte, non è negoziabile, ma anche di dire anche che dobbiamo vivere in una società globale più giusta”. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, lo dice partecipando, da remoto, alla presentazione della prima edizione del Master MATE – Management della Transizione Ecologica dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l’Associazione TES (Transizione ecologica solidale). Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – “Il grande obbligo della transizione verso la sostenibilità non è solo preservare, l’ambiente, quella è una questione di vita o di morte, non è negoziabile, ma anche di dire anche che dobbiamo vivere in una società globale più giusta”. Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, lo dice partecipando, da remoto, alla presentazione della prima edizione del Master MATE – Management della Transizione Ecologica dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l’Associazione TES (Transizione ecologica solidale).

Advertising

giuliainnocenzi : Il ministro della Transizione ecologica è finito nel mirino dell’industria zootecnica per aver detto la verità: la… - mara_carfagna : Insieme al ministro Cingolani abbiamo riconosciuto la necessità che il #Sud sia coinvolto nel Comitato per la trans… - VCinollo : RT @glfelicetti: Mentre su Libero si dice che 'per accontentare l'Europa facciamo guerra alle vacche'... seriamente @FabioCiconte su @Doman… - karda70 : RT @SNPAmbiente: Mercoledì #17Marzo, workshop #PrestoEBene su transizione ecologica e #PNRR. Ne parlano Cingolani (@MiTE_IT), Laporta (#SN… - newsfinanza : Recovery Plan, il ministro Cingolani: 80 miliardi per la transizione ecologica -