Belen Rodriguez commenta l’arresto di Corona | “Ho pianto”

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 marzo 2021) Non solo Asia Argento, adesso anche un’altra donna che è stata nella vita di Fabriziohato il suo arresto.raggiunta da Adnkronos ha dichiarato che secondo lei c’è stato un accanimento eccessivo nei confronti dell’ex re dei paparazzi. La showgirl argentina ha ancheguardando le immagini del suo ex che lottava con i poliziotti che cercavano di ammanettarlo. “Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?. Ieri hotanto mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto. Non ...