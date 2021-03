Attraversa la strada con la carrozzina elettrica, ma lo investe un Suv: muore un 61enne (Di venerdì 12 marzo 2021) Attraversa la strada con la carrozzina elettrica, ma lo investe un Suv. Stava Attraversando la strada a Pesaro con la sua carrozzina elettrica, ma un Suv lo ha investito buttandolo violentemente a terra. Antonio Cetta, 61 anni, è morto sul colpo. per lui sono stati vani i soccorsi. L’uomo viveva nel quartiere popolare di Muraglia con le sue quattro gatte. In via Flaminia, tre anni prima, stava per incorrere nello stesso tipo di incidente. Una tragedia si è verificata a Pesaro, dove un disabile di 61 anni stava percorrendo la strada con la sua carrozzina elettrica quando è finito al centro della carreggiata ed è stato scaraventato con violenza a terra da un Suv, che lo ha travolto ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 marzo 2021)lacon la, ma loun Suv. Stavando laa Pesaro con la sua, ma un Suv lo ha investito buttandolo violentemente a terra. Antonio Cetta, 61 anni, è morto sul colpo. per lui sono stati vani i soccorsi. L’uomo viveva nel quartiere popolare di Muraglia con le sue quattro gatte. In via Flaminia, tre anni prima, stava per incorrere nello stesso tipo di incidente. Una tragedia si è verificata a Pesaro, dove un disabile di 61 anni stava percorrendo lacon la suaquando è finito al centro della carreggiata ed è stato scaraventato con violenza a terra da un Suv, che lo ha travolto ...

