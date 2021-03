AstraZeneca | sono cinque le morti sospette I parenti | stavano bene | vogliamo sapere la verità

Advertising

RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - RobertoBurioni : Ecco la dichiarazione di AstraZeneca sulla sospensione del vaccino. Come potete vedere è esaustiva, completa, convi… - antoniopalmieri : Serve una comunicazione forte, circostanziata e chiara da parte di @Palazzo_Chigi, che dissipi ogni dubbio sulla si… - MassimoMaugeri : In tutta Europa sono state somministrate circa cinque milioni di dosi vaccino #AstraZeneca I casi di reazione avv… - vaniacavi : RT @francescatotolo: Ai giornalisti che si sono autodefiniti “utili” e stanno cavalcando su #VaccinoAiGiornalisti, che poi sono gli stessi… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca sono

Finora abbiamo somministrato decine di milioni di dosi e non cistati gravi effetti collaterali. Non più di quelli degli altri vaccini. Anche durante le sperimentazioniaveva ......in attesa di appurare se rapporto c'è e quale tra Lotti eventualmente avariati die ...stati più protetti di altri, di tutti gli altri, come era inevitabile e comprensibile. E' ora ...Queste notizie, che hanno offuscato la bella notizia dell'approvazione del monodose Johnson & Johnson, non fanno bene ad una narrazione già negativa rispetto al vaccino Astrazeneca». «Sì, se rientrano ...Anche nelle Marche l’utilizzo delle dosi del lottoABV2856 di vaccino AstraZeneca è stato sospeso e sostituito ... fanno sapere Regione Marche e Aifa e al momento non sono stati registrati episodi di ...