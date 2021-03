AstraZeneca, Di Perri: “Non ci sono dubbi su validità” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessun dubbio sulla validità del vaccino AstraZeneca, nonostante il lotto ritirato anche in Piemonte. A calmare le acque è il professor Giovanni Di Perri, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, che afferma: “Non sono preoccupato. Vorrei indubbiamente saperne di più, ma considerando che l’hanno dato a milioni di persone il denominatore è enorme. Occorre far chiarezza sulla natura di questi disordini, però la numerosità al momento è talmente esigua che non mette in discussione la validità del prodotto”. “E’ difficile da valutare – osserva ancora Di Perri – perché sono pochi casi, fra l’altro con un tipo di disordine coagulativo che normalmente non fa parte della sfera degli effetti collaterali ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessuno sulladel vaccino, nonostante il lotto ritirato anche in Piemonte. A calmare le acque è il professor Giovanni Di, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, che afferma: “Nonpreoccupato. Vorrei inamente saperne di più, ma considerando che l’hanno dato a milioni di persone il denominatore è enorme. Occorre far chiarezza sulla natura di questi disordini, però la numerosità al momento è talmente esigua che non mette in discussione ladel prodotto”. “E’ difficile da valutare – osserva ancora Di– perchépochi casi, fra l’altro con un tipo di disordine coagulativo che normalmente non fa parte della sfera degli effetti collaterali ...

