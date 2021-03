Alex Schwazer chiede la revisione del processo sportivo per andare a Tokyo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il suo sogno, il più grande, è poter tornare in gara. Attorno a questo però si sta costruendo molto altro: la storia di Alex Schwazer diventerà una serie tv. La vicenda è nota: il marciatore olimpionico è stato squalificato per doping e riabilitato dal gip di Bolzano che ha disposto l’archiviazione nel procedimento penale a suo carico portando anche accuse a Iaaf e Wada, la federazione internazionale di atletica e l’agenzia mondiale antidoping. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Il suo sogno, il più grande, è poter tornare in gara. Attorno a questo però si sta costruendo molto altro: la storia di Alex Schwazer diventerà una serie tv. La vicenda è nota: il marciatore olimpionico è stato squalificato per doping e riabilitato dal gip di Bolzano che ha disposto l’archiviazione nel procedimento penale a suo carico portando anche accuse a Iaaf e Wada, la federazione internazionale di atletica e l’agenzia mondiale antidoping.

