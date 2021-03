Alba Parietti furiosa dietro le quinte di Live: “Abbiate la compiacenza di aspettare che io vada via” (VIDEO) (Di venerdì 12 marzo 2021) Alba Parietti su tutte le furie: il motivo Dopo aver chiarito alcune divergenze con la padrona di casa Barbara D’Urso, da quasi un paio d’anni Alba Parietti fa parte della sfilza di opinionista dei suoi format televisivi. La madre di Francesco Oppini infatti, è una delle opinioniste fisse di Live Non è la D’Urso, il programma domenicale di Canale 5. E proprio nel backstage della trasmissione di Lady Cologno, la soubrette torinese avrebbe sentito qualcuno parlar male di lei alle sue spalle. Stando a quanto si legge su Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, la donna si sarebbe avvicinata alle malelingue facendo presente che sentito udito tutto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto nel backstage dello studio 11 di Cologno Monzese. L’indiscrezione del magazine Chi sulla ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 marzo 2021)su tutte le furie: il motivo Dopo aver chiarito alcune divergenze con la padrona di casa Barbara D’Urso, da quasi un paio d’annifa parte della sfilza di opinionista dei suoi format televisivi. La madre di Francesco Oppini infatti, è una delle opinioniste fisse diNon è la D’Urso, il programma domenicale di Canale 5. E proprio nel backstage della trasmissione di Lady Cologno, la soubrette torinese avrebbe sentito qualcuno parlar male di lei alle sue spalle. Stando a quanto si legge su Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, la donna si sarebbe avvicinata alle malelingue facendo presente che sentito udito tutto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto nel backstage dello studio 11 di Cologno Monzese. L’indiscrezione del magazine Chi sulla ...

