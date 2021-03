Zona rossa, ecco le regioni a rischio (Di giovedì 11 marzo 2021) Piemonte, Veneto e Lombardia verso la Zona rossa con misure, restrizioni e regole ancora più stringenti. Lazio verso la Zona arancione. Sono queste le regioni più a rischio di un cambio di colore a causa dell’aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti, mentre il Tar ha confermato la Basilicata in Zona rossa. Il governo Draghi, che lavora a un nuovo Dpcm, attende per oggi nuovi dati. Domani uscirà il monitoraggio dell’Iss che porterà all’adozione di nuove ordinanze. Se tutto il Paese si avvia verso una stretta, che dovrebbe portare una Zona rossa nei weekend in tutta Italia e a una Zona gialla rafforzata con misure ad hoc per Pasqua come è stato per Natale, già oggi alcune regioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Piemonte, Veneto e Lombardia verso lacon misure, restrizioni e regole ancora più stringenti. Lazio verso laarancione. Sono queste lepiù adi un cambio di colore a causa dell’aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti, mentre il Tar ha confermato la Basilicata in. Il governo Draghi, che lavora a un nuovo Dpcm, attende per oggi nuovi dati. Domani uscirà il monitoraggio dell’Iss che porterà all’adozione di nuove ordinanze. Se tutto il Paese si avvia verso una stretta, che dovrebbe portare unanei weekend in tutta Italia e a unagialla rafforzata con misure ad hoc per Pasqua come è stato per Natale, già oggi alcune...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa e nuova stretta Dpcm, oggi incontro governo - Regioni Sul tavolo le misure per arginare il contagio e frenare la variante inglese covid. Tutta Italia zona rossa nei weekend, zona gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto al Dpcm anti - Covid entrato in vigore qualche giorno fai, Pasqua con misure ad hoc come è stato ...

Covid Lombardia, l'esperta: "L'arancione rafforzato non basta, servono misure più forti" Per dare una boccata d'ossigeno agli ospedali in affanno, servirebbero misure più forti, andare in zona rossa. Anche per dare un messaggio: è arrivato il momento di limitare le interazioni".

Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa Il Sole 24 ORE Covid Marche, oggi 921 contagi: bollettino 11 marzo L'indice di positività è al 10%. Il Servizio Sanità della Regione, dove 4 province su 5 sono in zona rossa, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi. I nuovi positivi ...

Ricciardi: "Chiudere tutto per 5-6 settimane per ripartire" Se l'Italia avesse adottato una strategia "No Covid", secondo Ricciardi si sarebbe potuta evitare la terza ondata di contagi.

