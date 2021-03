Wta Guadalajara 2021, Cocciaretto show: domina Davis e approda in semifinale (Di venerdì 12 marzo 2021) Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto Lauren Davis per 6-3, 6-0, al termine dell’incontro valido per i quarti di finale del Wta 250 di Guadalajara 2021. L’azzurra ha conquistato il pass per le semifinali, dimostrando una determinazione straordinaria e una voglia di vincere evidente, unendo ambizioni e tecnica, concentrazione e talento. Cocciaretto non ha lasciato scampo a una Davis fallosa, talvolta distratta, sicuramente caduta nella trappola tattica architettata dalla giocatrice italiana, abile a non far rendere al massimo il dritto esplosivo dell’avversaria. Cocciaretto affronterà la vincente della sfida tra Eugenie Bouchard e Caty McNally, per il penultimo atto del torneo messicano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL RESOCONTO Cocciaretto ha inciso con ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Elisabettaha sconfitto Laurenper 6-3, 6-0, al termine dell’incontro valido per i quarti di finale del Wta 250 di. L’azzurra ha conquistato il pass per le semifinali, dimostrando una determinazione straordinaria e una voglia di vincere evidente, unendo ambizioni e tecnica, concentrazione e talento.non ha lasciato scampo a unafallosa, talvolta distratta, sicuramente caduta nella trappola tattica architettata dalla giocatrice italiana, abile a non far rendere al massimo il dritto esplosivo dell’avversaria.affronterà la vincente della sfida tra Eugenie Bouchard e Caty McNally, per il penultimo atto del torneo messicano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL RESOCONTOha inciso con ...

WeAreTennisITA : COCCIARETTO ?? Nella notte batte la testa di serie numero 1 a Guadalajara, Nadia Podoroska, e raggiunge i quarti di… - FiorinoLuca : Elisabetta #Cocciaretto vola in semifinale a Guadalajara! Prima semifinale della carriera a livello WTA ?? - Labellapassante : RT @lorenzofares: GRANDE ELISABETTA!!! ???????????? A Guadalajara ???? la 20enne #Cocciaretto ???? stravince 63 60 vs Lauren Davis ???? e vola in SF a… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: GRANDE ELISABETTA!!! ???????????? A Guadalajara ???? la 20enne #Cocciaretto ???? stravince 63 60 vs Lauren Davis ???? e vola in SF a… - lorenzofares : GRANDE ELISABETTA!!! ???????????? A Guadalajara ???? la 20enne #Cocciaretto ???? stravince 63 60 vs Lauren Davis ???? e vola i… -