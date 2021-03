Weekend 13 e 14 marzo | prima sole e poi pioggia | ecco dove

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sabato 13vera, domenica 14vento e meteo instabile, con il ritorno della. Il prossimosarà caratterizzato da due caratteristiche diverse del tempo. Se sabato ilsarà prevalente e il clima piuttosto mite, domenica sarà via via più ventosa, un po’ più fresca e a tratti anche molto instabile. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo comincerà a mutare proprio a partire dal fine settimana. Se fino a sabato i venti spireranno dai quadranti meridionali e tali da rendere il clima sull’Italia mite e con un tempo in prevalenzaggiato, da domenica farà il suo ingresso il Maestrale, vento più freddo che causerà un generale abbassamento termico. Nel contempo una perturbazione proveniente dal Nord Europa ...

Advertising

Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - VillasantaComun : Idee per il weekend? Eccone una buona! L'8 marzo continua. - giusyoni : RT @Adnkronos: Le previsioni #meteo - Adnkronos : Le previsioni #meteo - xjsekhmet : RT @astoriafelton: Ho letto da più siti che in molti si sono opposti alla linea del lockdown nei weekend, che si parla di anticipare il cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend marzo

... è nota la volontà del premier Mario Draghi di informare i cittadini con il dovuto anticipo, decidere la nuova stretta venerdì e renderla operativa già l'indomani - neldel 13 e 14- ...Tra le altre misure allo studio del Governo vi è anche la proroga del divieto di spostamenti tra Regioni , in scadenza il prossimo 27: la misura della zona rossa nazionale nelè tutt'...Il Consiglio dei ministri deciderà venerdì 12 marzo, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale dei contagi. Le misure saranno previste da un decreto legge ed entreranno in vigore dalla prossima ...Il Governo è in attesa degli ultimi dati e valuta regole e divieti per arginare la terza ondata: scopri tutti i dettagli ...