Virus in Campania, contagi in calo ma crescono ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 11 marzo 2021) Cala la curva dei contagi da CoronaVirus in Campania dopo il rally dei giorni scorsi: oggi il Virus fa registrare 2.981 positivi su 27.465 tamponi effettuati, 58 in meno di ieri con 1.598 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 10,85% dei test, quasi un punto percentuale in meno di ieri quando l'indice di contagio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

