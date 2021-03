Vicino casa con odi di Shaboo, in manette 34enne (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino filippino di 34 anni, nullafacente e gia’ noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcuni controlli antidroga, i militari hanno individuato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto con alcuni connazionali nei pressi della propria abitazione. A seguito della perquisizione personale e successivamente di quella domiciliare, lo straniero e’ stato trovato in possesso di 220 grammi di Shaboo, gia’ suddiviso in dosi, 210 euro in contanti, nonche’ di un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi. Il 34enne dopo l’arresto e’ stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. La ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino filippino di 34 anni, nullafacente e gia’ noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcuni controlli antidroga, i militari hanno individuato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto con alcuni connazionali nei pressi della propria abitazione. A seguito della perquisizione personale e successivamente di quella domiciliare, lo straniero e’ stato trovato in possesso di 220 grammi di, gia’ suddiviso in dosi, 210 euro in contanti, nonche’ di un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi. Ildopo l’arresto e’ stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. La ...

